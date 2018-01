Industria: Tecno lancia il programma Talents, più di 120 figure ricercate (3)

- "Valorizzare i talenti laureati nelle università italiane è imprescindibile per chi vuol fare impresa mirando a una crescita costante", ha sottolineato il fondatore di Tecno Giovanni Lombardi. "Nel nostro gruppo - ha aggiunto - trovano facile collocazione giovani brillanti provenienti dai migliori Atenei italiani. Puntiamo allo stesso a modo a promuovere competenze e capacità dei tecnici e di ogni singolo dipendente che contribuisce al progetto Tecno. Siamo un player di livello europeo anche e soprattutto grazie ai nostri giovani grandi talenti". "La mission di Tecno - ha spiegato Lombardi - è quella di essere partner dei clienti in tutte le strategie e le azioni per la sostenibilità grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, frutto di brevetti interni, che garantiscono risparmi sui consumi energetici e ottimizzazione delle risorse. Le nostre leve competitive sono le risorse umane e la ricerca. Con il nostro team accompagniamo i clienti nelle diverse fasi, da quella preliminare, quando gli esperti valutano e quantificano il risparmio ottenibile senza chiedere alcun onere, a quelle successive, quando si procede all’elaborazione della strategia da adottare per l’ottenimento del risparmio energetico. I clienti ci scelgono consapevoli che il nostro costante investimento di oltre il 6% del fatturato in ricerca e innovazione rappresenta l'unica garanzia per la crescita in chiave di sostenibilità e competitività. (Ren)