Napoli: Polizia locale, sequestrati 1000 giocattoli non conformi alle norme

- Il reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia locale di Napoli ha sequestrato circa 1000 giocattoli di fabbricazione cinese in quanto non conformi alla normativa vigente e trovati in commercio in un esercizio in zona Piazza Garibaldi. I controlli hanno riguardato il contrasto alla merce immessa in commercio priva di requisiti sanitari e/o di sicurezza previsti dalla normativa nazionale quali le omologazioni Ce e i dovuti adeguamenti nel caso di dispositivi elettrici e elettronici; si è inoltre riscontrata la vendita, soprattutto in concomitanza delle festività natalizie di prodotti destinati ai minori quali giocattoli, potenzialmente nocivi e comunque non rispondenti ai canoni di legge. Gli agenti hanno posto in sequestro 260 mitra giocattolo, 460 portachiavi, 120 pupazzi, 100 pupazzi di neve e circa 200 pistole giocattolo; tutta la merce è risultata essere priva di requisiti di sicurezza e potenzialmente fabbricata con sostanze pericolose per la salute con sanzione elevata a carico del trasgressore da 1500 a 9000 euro. La normativa di attuazione della Direttiva Cee sulla sicurezza dei giocattoli, si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni e prevede obblighi a carico dei fabbricanti, degli importatori ed infine a carico dei distributori al dettaglio che garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti richiesti. (Ren)