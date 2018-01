Campania: Ciarambino (M5s), dall'Ao Vanvitelli 75 mln per servizi in appalto ad agenzie interinali

- "Ancora una volta siamo costretti a denunciare un caso, l’ennesimo, di sperpero di risorse pubbliche e di utilizzo di procedure che nulla hanno a che vedere con i criteri di trasparenza tanto decantati dall’amministrazione regionale. L’azienda ospedaliera Luigi Vanvitelli ha proceduto autonomamente all’indizione di una gara per dare in appalto ad agenzie interinali la fornitura di prestazioni per tre anni e con un costo di 63 milioni di euro più Iva, per un totale di 75 milioni. Una procedura indetta con delibera del direttore generale, datata 21 dicembre 2017, adducendo motivi di urgenza, sebbene a quattro mesi da una nota della Regione che autorizzava ad assumere 60 unità di personale addetto all’assistenza". Così il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione speciale Trasparenza Valeria Ciarambino, che ha denunciato la vicenda alla Procura della Corte dei Conti della Campania, all’Autorità nazionale anticorruzione e al commissario ad acta per il rientro del debito sanitario. (segue) (Ren)