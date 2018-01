Napoli: domani iniziative per ricordare Pino Daniele nel terzo anniversario della morte

- Nel corso della mattinata di domani, dalle 10.30, al Gambrinus di piazza Trieste e Trento a Napoli, saranno distribuiti gratuitamente i Pinucci, il dolce creato per ricordare Pino Daniele lo scorso anno, e, grazie a Massimiliano Rosati, uno dei patròn del Gambrinus, sarà offerta anche una torta per ricordare il cantautore napoletano. Lo ha annunciato il consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli, per il quale è "giusto continuare a ricordare chi ha segnato così profondamente la musica e la cultura napoletana in generale". Anche La radiazza, con Gianni Simioli, ricorderà Pino Daniele con una programmazione speciale che ripercorrerà gran parte della sua straordinaria produzione musicale. (Ren)