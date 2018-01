Napoli: giovedì al Mann lo spettacolo "Invenzioni a tre voci"

- Giovedì 4 gennaio, alle ore 17.30, nella sala del Toro Farnese del Museo archeologico nazionale di Napoli, si terrà lo spettacolo "Invenzioni a tre voci", con Marina Bruno, Daniele Sepe e Enzo Pietropaoli. L'appuntamento chiuderà la seconda edizione della rassegna "Le passioni di Carlo", organizzata da Mb concerti e Ravello creative lab con il contributo dell'Ente provinciale del turismo - assessorato al Turismo della Regione Campania, e racconta le passioni che hanno contraddistinto la vita di Carlo III di Borbone in luoghi storici legati alla sua memoria e a quella della sua discendenza. Tra i brani in programma, anche "Ave verum corpus" di Mozart, "A new year carol" di Benjamin Britten, "Pie Jesu" di Gabriel Fauré e "Moon over Mtaatsminda" di Jansung Kakhdize. (Ren)