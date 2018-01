Campania: De Luca, da Artribune due importanti riconoscimenti per l'arte campana

- Due importanti riconoscimenti, in ambito internazionale, premiano l'arte in Campania: la rivista "Artribune" ha eletto Andrea Viliani miglior direttore di museo d'Italia, per il lavoro puntuale e rigoroso su collezione e mostre temporanee svolto nell'ultimo anno della sua direzione a Napoli del Madre, con le recenti collaborazioni con Pompei e Capodimonte. Inoltre, il giornale ha indicato tra i dieci migliori concerti del 2017 in Europa quello diretto dal maestro greco/russo Teodor Currentzis con il suo gruppo MusicAeterna, concerto di chiusura del Ravello Festival, il 30 agosto scorso. "Ancora due importanti riconoscimenti per le attività culturali e artistiche della Regione Campania che confermano, anche in questo settore, una Campania delle eccellenze di livello internazionale", ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)