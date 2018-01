Capri: cinema, vince Get out, miglior regista Nolan (Dunkirk) (2)

- Due premi sono andati a 'The Disaster Artist' (miglior attore, James Franco, e miglior sceneggiatura non originale firmata da Scott Neustadter, Michael H. Weber, Greg Sestero e Tom Bissell) e a 'Coco' (miglior film d'animazione e miglior canzone originale, 'Remember Me' di Michael Giacchino, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez). Miglior attrice non protagonista è Melissa Leo per 'Novitiate', presentato in anteprima europea proprio a Capri. Best Production Design è il premio andato ad Alessandra Querzola per 'Blade Runner 2049', miglior documentario è 'Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives'. Completano i riconoscimenti assegnati dall'Istituto Capri nel Mondo i premi già annunciati: miglior film straniero Foxtrot (Israel) di Samuel Maoz, miglior cast per 'The Leisure Seeker' di Paolo Virzì, premio Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa San Paolo) a Indiana Production 'Studios dell'anno'. (segue) (Ren)