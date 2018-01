Campania: A. Cesaro (Fi), su fondazioni De Luca premia i fedelissimi

- "Escono dalla porta, rientrano dalla finestra: sono i cadeau da 30mila euro ciascuno destinati alle Fondazioni 'Comunità Salernitana Onlus' e 'San Gennaro Onlus', proposti nella Finanziaria 2017 da un emendamento della maggioranza, bollati e bocciati come 'marchette' dal Presidente De Luca che adesso però, a sorpresa ma non troppo, li concede". Così il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, rinviando alla delibera di finanziamento delle Fondazioni campane n. 820 del 28 dicembre scorso. "Se gli stanziamenti di fine anno per iniziative già svolte appaiono anomali – ha proseguito Cesaro – ancor più singolare è il fatto che nell'elenco di quelle finanziate dalla delibera di fine anno queste due Fondazioni sono le uniche delle quali la Regione non è fondatrice, non ha partecipazioni né ha espresso adesioni". "Dunque – ha aggiunto – un mero 'recupero politico' dell'ultim'ora: una gentile concessione a qualche fido consigliere di una Commissione che non esita a definire inammissibili tutti gli emendamenti costruttivi delle opposizioni". "Quelli della maggioranza? Nessun problema: per quanto clientelari diventano delibere", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia.(Ren)