Salerno: venerdì dialoghi in trio tra violoncello, clarinetto e pianoforte

- Venerdì 5 gennaio, alle ore 20, presso la sala San Tommaso del Duomo di Salerno, si terrà il concerto "L'incantesimo della musica", con un trio composto da Francesca Taviani al cello, Gaetano Falzarano al clarinetto e Rossella Giordano al pianoforte, che proporrà il Duo di Ludwig Van Beethoven per clarinetto e cello Wo27 n°3, il trio di Johannes Brahms op.114 e il trio di Nino Rota. Quello di venerdì è il quinto appuntamento della terza edizione i "Concerti in Luci d’artista", la sezione invernale dei "Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour" organizzata dal Cta di Salerno in collaborazione con l’associazione "Amici dei concerti di Villa Guariglia", il conservatorio di musica "Giuseppe Martucci" di Salerno ed il contributo e patrocinio del comune di Salerno. (segue) (Ren)