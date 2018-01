Salerno: venerdì dialoghi in trio tra violoncello, clarinetto e pianoforte (2)

- La serata principierà con il duo di Ludwig Van Beethoven per clarinetto e cello in Si Bemolle, Wo27 n°3, pubblicato intorno al 1815. Insieme con il duetto per due flauti e l’Allegro per viola e violoncello, questi Duetto fa parte del complesso delle composizioni per due strumenti, senza partecipazione di pianoforte, lasciateci da Beethoven. Seguirà l’esecuzione del trio in La minore composto da Johannes Brahms op.114, datato 1891, un omaggio al clarinettista Richard Muhefeld. Il trio in la minore op. 114 rivela una spiccata abilità nel valorizzare la dolce voce del clarinetto nel contesto di una salda unità stilistica con il pianoforte e il violoncello. Nel terzo ed ultimo trio, quello di Nino Rota, invece troviamo il Rota più intimo e spontaneo, costantemente teso tra eleganza, sommessa malinconia e sorridente cordialità, tale da costituire il ritratto più rispondente ed efficace di una personalità apparentemente sfuggente. (Ren)