Napoli: domani al via il progetto di rinascita della zona di Forcella

- Domani, alle ore 11.00, in via Vicaria Vecchia a Napoli, sarà presentato il progetto "Forcella Transit - Destinazione Forcella- Percorsi d'arte oltre i decumani" che l'associazione "I teatrini", con la rete di associazioni di Forcella, l'assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli ed il sostegno dell'Ente provinciale turismo Napoli, hanno organizzato per attrarre i visitatori in un'area del territorio che, nonostante le importanti testimonianze storiche, architettoniche ed artistiche presenti, non è ancora completamente integrata nei circuiti turistici. L'obiettivo è ripartire dall'orgoglio dei cittadini di Forcella per il grande patrimonio storico culturale e artistico e dal potenziale di rigenerazione urbana e civile che esso può determinare. L'incontro con la stampa prevede l'inaugurazione della copertura in microforato con indicazioni turistiche sul ponteggio di via Vicaria Vecchia con l'animazione di trampolieri, musica e artisti di strada e della parata itinerante che si muoverà da via Vicaria Vecchia fino a Piazza Calenda passando per via Duomo. (segue) (Ren)