Campania: Palmeri, maggiore spinta al lavoro per le categorie protette

- Con il nuovo anno entrano in vigore regole più stringenti per le assunzioni obbligatorie. I datori di lavoro che hanno in organico almeno 15 dipendenti devono, entro 60 giorni, obbligatoriamente assumere un disabile. La disposizione che è stata prevista nel Jobs act ed è entrata in vigore dal primo gennaio del 2018, prevede la sanzione pari a 153,20 euro al giorno, per ogni giorno di ritardo all'adempimento. Il procedimento per non incappare nelle salatissime sanzioni prevede la richiesta del nulla osta nominativo al servizio provinciale del collocamento mirato o, in alternativa, la richiesta numerica l'con indicazione del profilo da ricoprire. Questo quando sottolineato in una nota dall'assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri, che ha dichiarato: "Gli uffici del collocamento mirato delle 5 province erano già pronti a dare informazioni ad imprese, consulenti, cittadini. Insieme ai servizi ispettivi dell'ispettorato del lavoro abbiamo posto in essere una forte azione di informazioni e di sensibilizzazione all'obbligo verso i datori di lavoro, tale per cui da ottobre 2015 a ottobre 2017 sono stati avviati a lavoro oltre 2.000 categorie protette. Un importante lavoro di responsabilità d'impresa e di consapevolezza sociale del valore del l'inclusione e dell'integrazione"."Dobbiamo continuare a portare avanti obiettivi sempre più sfidanti per la nostra Campania", ha concluso Palmeri. (Ren)