Industria: Tecno lancia il programma Talents, più di 120 figure ricercate (2)

- Ad arricchire l’organico saranno figure specializzate che abbiano le competenze tipiche dell'industria 4.0. In particolare, per l'area organizzativa sono ricercati: 2 controller che abbiano esperienza in pmi con proiezione internazionale, 6 country manager per Spagna, Germania, Francia, Croazia, Serbia e Romania, 4 project manager (2 di prodotto e 2 di progetto), 1 direttore risorse umane. Per l'area tecnica, invece, sono aperte posizioni per 40 ingegneri tra meccanici, energetici e ambientali, 4 esperti di tassazione internazionale e recupero Iva e 15 sviluppatori e programmatori. E ancora, per l'area marketing: 1 direttore marketing Europa, 1 responsabile marketing per l'Italia, 3 esperti in social media per il mercato italiano, 5 esperti in social media per i mercati esteri e 1 responsabile marketing digitale. Per l'area commerciale, infine, sono ricercati 18 commerciali per il mercato italiano, 3 per la Francia, 3 per la Polonia, 3 per la Romania, 5 per i Balcani, 3 per la Germania e 3 per la Spagna. (segue) (Ren)