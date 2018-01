Caserta: Massimo Ranieri dall'8 gennaio al Teatro Landi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre con Massimo Ranieri e "Sogno e son desto... in viaggio", recital con orchestra dal vivo, il 2018 del Teatro Lendi di Sant'Arpino, in provincia di Caserta. Ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri, lo spettacolo, in scena dall'8 gennaio alle 21.00 (repliche 9 e 10 gennaio, alle 21.00), vede il grande artista Ranieri esibirsi, oltre che nella canzone napoletana, nel suo repertorio di successi: da "Perdere l'amore" a "Se bruciasse la città", da "Erba di casa mia" a "Rose rosse", insieme ai brani dei più celebri cantautori nazionali e internazionali e al teatro di Eduardo De Filippo e Nino Taranto. (segue) (Ren)