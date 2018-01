Caserta: Massimo Ranieri dall'8 gennaio al Teatro Landi (2)

- In "Sogno e son desto... in viaggio", canzoni e monologhi intrecciano un racconto giocoso e provocatorio, un inno alla vita, all'amore e alla speranza. Con la sensibilità artistica e la capacità interpretativa che lo contraddistingue, Ranieri veste il duplice ruolo di attore e cantante, per portare in scena e interpretare, in un unico grande show, il teatro umoristico di Nino Taranto e le canzoni di Fabrizio De Andrè, i personaggi della produzione eduardiana e i brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali, da Luigi Tenco a Charles Aznavour, da Francesco De Gregori a Lucio Battisti, da Pino Daniele a Violeta Parra. Inoltre, nello show, l'artista riserva un omaggio speciale alla straordinaria produzione di Domenico Modugno. (Ren)