Napoli: venerdì il concerto dell'Orchestra sinfonica dei Quartieri spagnoli

- Venerdì 05 gennaio 2018, alle ore 19:30, a Napoli presso la Chiesa S. Angelo a Nilo, nel complesso monumentale San Lorenzo Maggiore, si terrà il concerto dell'Epifania dell'Orchestra sinfonica dei Quartieri spagnoli di Napoli. L'evento, nato come dimostrazione d'affetto nei confronti di Napoli e per la valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico e artistico, è ideato dall'associazione culturale "Napoli Città Reale", che punta a valorizzare la storia, la letteratura, il patrimonio artistico, le tradizioni, la musica, il teatro e il cinema partenopeo, promuovendo e organizzando eventi, spettacoli e iniziative che rendano la città un'entità viva e vibrante. Il concerto sarà tenuto da una delle eccellenze del nostro territorio, l'Orchestra sinfonica dei Quartieri spagnoli di Napoli, un progetto artistico e culturale nato da un riferimento preciso: il sistema pedagogico-musicale creato in Venezuela da José Antonio Abreu, musicista ed ex ministro della Cultura del Venezuela, che sintetizza il sistema di orchestre che, nell'arco di un trentennio e con sovvenzioni pubbliche, ha organizzato una rete d'istruzione musicale che riunisce in 180 orchestre circa 350.000 bambini e ragazzi provenienti dai barrios più poveri del Venezuela, spesso con disabilità fisiche o psichiche. (Ren)