Napoli: Borrelli (Verdi), seguiremo vicenda bambino morto al Santobono fino a chiarimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continueremo a seguire sia l'indagine interna che quella della Magistratura con la massima attenzione perché bisogna fare la massima chiarezza sulla morte del piccolo Cristian, morto al Santobono dopo che, qualche ora prima, era stato dimesso dallo stesso ospedale". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale "l'iscrizione nel registro degli indagati di due pediatri del pronto soccorso è un atto dovuto, così come sono dovute le indagini avviate, ma è importante che si faccia luce al più presto". "Lo dobbiamo alla famiglia del bambino alle prese con un dolore indicibile e a quanti lavorano al Santobono, un'eccellenza della sanità campana e nazionale sulla quale non devono esserci ombre di alcun tipo", ha aggiunto Borrelli, ricordando che "sin dalle prime ore dopo la morte sta seguendo il caso, in costante contatto con la direzione generale dell'ospedale che ha subito messo in campo tutte le energie possibili per fare chiarezza su quanto è successo". (Ren)