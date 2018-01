Napoli: Rocio Morales e Biagio Izzo in visita ai bambini nati prematuri al primo policlinico

- Venerdì 5 gennaio alle ore 12.00, Rocio Morales, attrice e modella spagnola, e Biagio Izzo, comico napoletano, faranno visita ai neonati del reparto della terapia intensiva neonatale alla Aou Vanvitelli, in Largo Madonna delle Grazie a Napoli (primo policlinico), donando dolci e regali ai piccoli assistiti ed ai loro familiari. Il duo artistico, sarà impegnato fino al 7 gennaio al Teatro Diana di Napoli con "Dì che ti manda Picone...Antonio Picone fu Pasquale", ispirato al celebre film di Nanni Loy. Saranno presenti all'evento Giuseppe Paolisso, rettore dell'Università Vanvitelli, Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Aou Vanvitelli, Mariangela Marseglia, direttrice della Scuola Scarlatti, che metterà a disposizione dell’evento animatori, mascotte ed alcune scenografie a tema per bambini, il conduttore radio-tv Gigio Rosa, che si collegherà durante l'evento in diretta su Radio Marte. L’associazione "Il bruco – Genitori bambini prematuri Onlus" donerà ai piccoli assistiti dolcetti e calze della Befana.(Ren)