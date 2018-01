Trenitalia: il 6 gennaio corse più frequenti dopo Napoli-Hellas Verona

- Trenitalia ha riorganizzato il servizio metropolitano sulla Linea 2 di Napoli, nella fascia oraria pomeridiana, per sabato 6 gennaio, per fornire corse più frequenti dopo l’incontro di calcio Napoli-Hellas Verona, fino al completo deflusso dei tifosi. Lo ha reso noto il gruppo Ferrovie dello Stato, informando della riprogrammazione delle partenze dalla stazione di Campi Flegrei in direzione Piazza Garibaldi/Gianturco. I biglietti del treno si potranno acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei e saranno controllati a terra da personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. La fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 16:30 alle 18:00. (Ren)