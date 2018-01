Campania: Puglia e Saiello (M5s), esposti all'amianto e condannati a lavorare fino alla morte

- "In Campania sono oltre quattro milioni e trecentomila le tonnellate di amianto o di materiali contenenti amianto che andrebbero rimosse. Nello stesso territorio regionale, si calcola un tasso di mortalità per patologie connesse alla presenza di amianto che nel solo 2016 ha fatto registrare 600 decessi (100 per mesotelioma, 200 per tumore polmonare e 300 per altre patologie tumorali). Migliaia sono oggi i nuovi malati e decine di migliaia i decessi per effetto di altri agenti cancerogeni. E' la drammatica fotografia scattata dall'Osservatorio Nazionale Amianto. Esteso su scala nazionale, lo stesso studio stima oltre seimila decessi l'anno, fino a raggiungere i 54mila nei prossimi 9 anni e oltre 100mila per i prossimi decenni". Così, in una nota, il senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Puglia e il capogruppo M5S al Consiglio regionale della Campania Gennaro Saiello. (segue) (Ren)