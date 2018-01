Salerno: turisti travolti da un'onda a Praiano, morta una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, uomini della Guardia costiera hanno recuperato al largo di Praiano, nel salernitano, il corpo senza vita di una turista veneta, sui 55 anni, travolta da un'onda. La donna era in compagnia di altri tre turisti, anch'essi finiti nelle acque agitate, riuscendo però a salvarsi. Al momento si attendono i risultati dell'esame autoptico per accertare le cause del decesso. (Ren)