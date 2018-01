Caserta: Borrelli (Verdi), licenziati assenteisti Ospedale Caserta. Finalmente si muove qualcosa

- "Il licenziamento, per assenteismo, di un medico e un infermiere nell'ospedale di Caserta è una notizia di quelle che fanno sperare che, finalmente, anche nel nosocomio di Terra di lavoro si comincia a combattere seriamente la guerra contro i truffatori". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, ricordando che "qualche mese fa un dipendente arrestato e detenuto per reati legati allo spaccio di droga continuava a mantenere il suo posto di lavoro anche se era assente da tempo e solo dopo la nostra denuncia furono avviate le procedure di licenziamento". "Questi due licenziamenti devono essere solo l'inizio di un nuovo corso che riporti definitivamente la legalità nell'ospedale di Caserta che ha il triste primato di essere l'unico a essere retto da un'azienda ospedaliera commissariata perché condizionata dalla camorra", ha concluso Borrelli, per il quale "provvedimenti del genere servono anche a tutelare i dipendenti onesti". (Ren)