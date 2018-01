Napoli: Borrelli (Verdi), un agrifoglio al posto dell'albero dei desideri di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'albero dei desideri di Natale è ormai distrutto, ma non ci arrendiamo alla violenza e alla prepotenza delle baby gang e, grazie al contributo dell'imprenditore Roberto Fogliame, al suo posto metteremo un agrifoglio". Lo ha annunciato il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che questa mattina, alle 10.30, parteciperà al posizionamento dell'agrifoglio nella Galleria Umberto I di Napoli. "Prima l'abete e ora l'agrifoglio sono il simbolo della città che non molla e non arretra di fronte all'arroganza dei delinquenti", ha aggiunto Borrelli, per il quale "riportare un albero in Galleria è anche un modo per ribadire la richiesta alle forze dell'ordine a tutelare un monumento qual è la Galleria che, di sera e, soprattutto, di notte, è ormai diventato terreno esclusivo delle baby gang". (Ren)