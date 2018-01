Calcio: stasera l'anticipo di Serie A tra Crotone e Napoli. Probabili formazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stasera, alle ore 20.45, allo stadio Ezio Scida di Crotone, si disputerà il primo anticipo della XIX giornata di Serie A tra Crotone e Napoli. Per la quadra partenopea è in ballottaggio un posto in difesa per Albiol e Chiriches, mentre l'allenatore rossoblu Zenga dovrà fare a meno dello squalificato Ajeti, recuperando, invece, Simic pronto a scendere in campo. Il tecnico della squadra azzurra dovrebbe schierare l’ormai consolidato 4-3-3 con Reina in porta, Albiol e Koulibaly difensori centrali, affiancati da Maggio e Hisaj sulle fasce laterali, mentre a centrocampo Allan, Jorginho e Hamsik a dare manforte all'attacco del consueto tridente Callejon, Mertens e Insigne. Il Crotone dovrebbe affrontare la sfida con uno speculare 4-3-3 con Cordaz tra i pali, Sampirisi, Simic, Ceccherini e Martella sulla linea di difesa, centrocampo a tre con Rohden, Barberis e Mandragora. Trio d'attacco composto da Trotta, Budimir e Stoian . (Ren)