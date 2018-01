Napoli: Borrelli (Verdi), subito chiarezza su bambino deceduto al Santobono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto alla direttrice dell'azienda ospedaliera Santobono Pausillipon, Annamaria Minicucci, di seguire con la massima attenzione l'indagine interna che ha già avviato per fare la massima chiarezza sulla morte di un bimbo di tre anni che era stato dimesso poche ore prima dal pronto soccorso dell'ospedale napoletano". Così, in una nota, il presidente del gruppo consiliare campano di Campania libera, Psi e Davvero Verdi e componente della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli, informato della tragedia in mattinata. "Il Santobono è un'eccellenza della sanità campana riconosciuta in Italia e al di fuori dei confini nazionali e, proprio per questo, va fatta la massima chiarezza su quanto è successo per togliere ogni dubbio sulla professionalità di chi opera in quella struttura", ha aggiunto Borrelli, concludendo: "La vicinanza e la solidarietà umana, prima che istituzionale e politica, ai genitori del bambino per la terribile tragedia che stanno vivendo in queste ore". (Ren)