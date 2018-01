Campania: M5S, disavanzo, sanità commissariata e trasporti all'anno zero. Ecco la regione virtuosa

- "La Regione che si porta dietro un disavanzo di oltre 5 miliardi di euro, che ha sotto gestione commissariale la peggiore sanità d’Italia per livelli di assistenza, che paga 120mila euro al giorno all'Europa per la mancata applicazione del piano rifiuti, per De Luca ha le carte in regola per poter avanzare richiesta di autonomia al Governo". E' quanto dichiarato dal capogruppo regionale campano M5S Gennaro Saiello e dal consigliere regionale Valeria Ciarambino. "Una palese manovra propagandistica, quella del governatore della Campania - hanno proseguito Saiello e Ciarambino - che forse non sa che, dall'ultima fotografia scattata da Istat, Svimez e Caritas, con 17.600 euro medi di reddito pro-capite, il territorio da lui amministrato ha raggiunto in Europa gli stessi livelli di povertà della Lettonia centrale o della puszta ungherese". "Come Movimento 5 Stelle siamo da sempre a favore dell’autonomia delle regioni, ma non è lavorando sugli slogan che questo processo verrà portato a compimento. Servono interventi strutturali per uscire dal baratro. Non è con l’autonomia che si potrà sperare di rilanciare questa regione", hanno concluso. (Ren)