Napoli: va avanti con successo la rassegna Giugliano Città Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 dicembre sono in programma gli eventi dedicati alle famiglie e ai più piccoli, dal Trenino di Natale che percorrerà il centro storico, in programmazione tutte le mattine fino al prossimo 6 gennaio, all’ormai quinto appuntamento con l’Officina della fiaba, dalle 10.30 nella sala teatro della SMS Basile al Corso Campano, con l’attore Fabio Pezzurro che interpreta le fiabe del Basile, i musicisti Marcello Parisi e Maria d'Amore con i loro racconti in musica e Pina Scotto con il suo team del laboratorio creativo di ceramica. A piazza Gramsci, nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, c’è in programma il Luna park di Natale, un’area ludica con giochi e attrazioni per i bambini. Il 31 dicembre pomeriggio, quindi, ultimo appuntamento con Eventi in Piazza, con musica dal vivo nella centralissima piazza Gramsci. (segue) (Ren)