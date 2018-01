Napoli: va avanti con successo la rassegna Giugliano Città Natale (2)

- Come da programma il 4 gennaio 2018, presso la sala teatro della SMS Vitale di Lago Patria, si terrà l’attesa rappresentazione teatrale di Massimo Andrei con i suoi “Cunti di Mare, Cunti di Terra”, una narrazione scenica che abbraccia dal mito di Partenope alla fiaba popolare di Giovan Battista Basile. Il palinsesto degli eventi di “Giugliano Città Natale - Premio G. B. Basile” del Comune di Giugliano in Campania prevede quindi il 6 gennaio 2018 un doppio appuntamento assolutamente da non perdere per festeggiare l’Epifania. Alle ore 18, presso la chiesa di San Pio X, c’è lo spettacolo teatrale “Razzullo e Sarchiapone. La cantata dei pastori, con protagonisti Giovanni Mauriello, storica voce della Nuova Compagnai di Canto Popolare, e Benedetto Casillo, con musiche di Carlo Faiello e regia di Massimo Andrei. (segue) (Ren)