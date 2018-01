Napoli: va avanti con successo la rassegna Giugliano Città Natale (3)

- Al termine della Cantata tutti a vedere nella piazza Annunziata a partire dalle 20.30, l’inimitabile show della Compagnia dei folli, che porteranno in scena, con una sorpresa fuori programma ideata per l’evento giuglianese, il loro ultimo e sensazionale show “Luce”, ”, uno spettacolo che vede protagonisti la luce, il fuoco, sfere volanti, effetti luminosi, proiezioni su farfalle e su sfere trasparenti, creature dell'abisso leggere e luminose, acrobati leggeri su trapezi e tessuti svolazzanti e luminosi. Da mettere in agenda, poi, le tante iniziative organizzate dalle associazioni cittadine con il patrocinio del Comune di Giugliano: si va dallo spettacolo del celebre Lino Barbieri, del 30 dicembre, a cura dell’Associazione SIPES presso la sala teatro della SMS Vitale di Lago Patria, al concerto dell’Accademia Musicale Liliarium con il Concerto per l’Epifania del 5 gennaio nella Chiesa di Sant’Anna, agli eventi di animazione in via Campopannone organizzati il 30 dicembre da Libera Associazione Cittadina, per citarne alcuni. (Ren)