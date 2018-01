Caserta: consorzio Campania ricorre al Tar contro mozzarella dop di Gioia del Colle

- Il presidente del Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana dop, Domenico Raimondo, annuncia l'avvio di un'azione legale dopo la lettera con cui gli uffici del ministero comunicano l'ok alla proposta arrivata dalla Puglia do commercializzare la mozzarella dop di Gioia del Colle (Bari). "Presenteremo ricorso al Tar contro il via libera del ministero delle Politiche agricole alla nuova mozzarella dop di Gioia del Colle - commenta Raimondo - . E' una decisione che non possiamo accettare, a tutela dei consumatori, del prodotto e della nostra storia". Il presidente inoltre precisa: "Una parte delle nostre osservazioni è stata già accolta dal ministero, visto che nella nuova versione del disciplinare della dop di Gioia del Colle si obbligano i produttori a scrivere in etichetta che il prodotto è ottenuto da latte vaccino. Questo deve essere chiaro e va inserito nel logo stesso della loro denominazione. Ovviamente non può bastare, per questo la nostra attenzione resta massima su tutto l'iter, che è ben lontano dalla conclusione".(Ren)