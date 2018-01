Napoli: torna il tradizionale Concerto di Capodanno alla villa comunale

- Lunedì 1 gennaio, invece, nella Cassa Armonica della villa comunale di Napoli torna il tradizionale concerto di Capodanno a cura dell'Orchestra giovanile del Conservatorio Cimarosa di Avellino. In programma: Arcangelo Corelli - Concerto per la notte di Natale; George Gershwin – Lullaby; Norman Leyden - Serenata per archi; Francesco Manfredini - Pastorale di Natale; Johann Strauss - Rose del sud; Johann Strauss - Du und du.(Ren)