Campania: Gallo (M5S), area Unesco da tutelare con bonifiche e recupero urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bastano le rassicurazioni fittizie dell'assessore all'Urbanistica del comune di Torre Annunziata. Oggi ho assistito a un consiglio comunale flop insieme agli attivisti del MeetUp locale, ora bisogna utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per garantire salute dei cittadini e sviluppo sano e durevole del territorio". Lo ha dichiarato il deputato del MoVimento 5 Stelle Luigi Gallo, che oggi ha assistito al consiglio comunale di Torre Annunziata in cui si è discusso della realizzazione dei due nuovi serbatoi di combustibile fossile. "E' chiaro che la rigenerazione urbana e la riqualificazione ambientale non passano certo per nuovi depositi di stoccaggio di materiale petrolifero sulla spiaggia della Salera - ha proseguito Gallo - Per questo ho deciso di scrivere alla soprintendenza perché si faccia chiarezza su una chiara contraddizione tra quello che sta per nascere e il dossier Unesco prodotto per Torre Annunziata". "E' chiaro che quell'area, individuata come strategica per lo sviluppo del distretto Unesco - ha aggiunto il deputato M5S - va valorizzata e tutelata dal punto di vista ambientale, turistico, paesaggistico e culturale così come tutti i comuni che custodiscono i tesori archeologici vesuviani. Impianti come quelli che si vogliono costruire lungo la costa di Torre Annunziata vanno in netta contrapposizione anche rispetto ai principi di recupero urbano e ambientale della legge Cultura 112 del 2013 che ha istituito il Grande Progetto Pompei e che indica le misure per la tutela e la fruizione dei siti Unesco". Il comune deve invece farci capire come mai sia stata data una proroga a un permesso di costruire in quell'area come annunciato oggi dall'assessore all'Urbanistica Luigi Ammendola", ha concluso.(Ren)