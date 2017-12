Maltempo: Capri isolata, fermi tutti i collegamenti

- I collegamenti marittimi tra Capri e la terraferma sono totalmente interrotti per il maltempo, il mare si presenta con onde alte oltre 5 metri. Attualmente Capri è isolata dalla terraferma. Unica partenza effettuata oggi alle 9 la nave-traghetto Naiade della Caremar che, da Napoli, ha impiegato quasi tre ore per raggiungere Capri, a fronte dell'ora e venti abituale. Una traversata difficile per i 187 passeggeri. Le successive corse sono state sospese per le avverse condizioni meteo: le onde del mare hanno superato i cinque metri di altezza.(Ren)