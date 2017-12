Campania: De Luca, avviata un'importante operazione trasparenza sul risanamento finanziario della Regione e delle Asl

- "Per la prima volta dopo anni abbiamo cominciato a ripulire il bilancio regionale e quello delle Asl". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Per decenni - ha affermato De Luca - in Regione Campania si è andati avanti con bilanci sostanzialmente falsi. Noi abbiamo, invece, approvato, i conti consuntivi delle Asl, che non venivano approvati dal 2012. Abbiamo inoltre aggredito il disavanzo regionale: quello certificato è di oltre 3 miliardi e 200 milioni di debiti, noi lo stiamo verificando. Siamo sicuri che la cifra reale sia molto inferiore". "Abbiamo avviato - ha aggiunto De Luca - anche una importante iniziativa sul versante delle entrate. Abbiamo cominciato dai canoni idrici, esternalizzandone la riscossione. Stiamo portando avanti un'operazione verità e trasparenza con il risanamento dei conti, che porterà a una svolta". (Ren)