Napoli: domani al via la rassegna “Le Passioni di Carlo” nella basilica dell’Annunziata a Forcella (2)

- Il gruppo Ensemble l’Amoroso è nato nel 1997 e, in diverse formazioni, ha portato i suoi concerti di musica barocca nelle più prestigiose città d’Europa. In programma: Georg Friedrich Händel - Mi palpita il cor. Cantata per soprano e oboe; Johann Sebastian Bach - Floesst mein Heiland per soprano; Georg Friedrich Händel - Care selve, aure grate per soprano; Georg Friedrich Händel - Sonata e passacaglia in sol minore per cembalo; Johann Sebastian Bach - Quia Respexit per soprano, oboe d’amore ; Johann Sebastian Bach - Meinem Hirten bin Ich Treu per soprano. (Ren)