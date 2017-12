Campania: Verdi, domani iniziativa al Gambrinus contro botti illegali

- "Anche quest'anno saremo in prima linea contro i botti illegali e saremo nelle strade di Napoli e degli altri comuni campani per segnalare alle forze dell'ordine la presenza di venditori di fuochi illegali, ma vogliamo anche sensibilizzare i cittadini con un caffè sospeso che lasceremo al Gambrinus a disposizione di quanti si impegneranno, con tanto di firma autenticata, a non comprare e sparare botti illegali, a cominciare dal più ricercato dell'anno, 'il coreano', che si rifà al dittatore coreano Km Jong Un". Lo ha affermato il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Emilio Borrelli, annunciando che "le iniziative messe in campo quest'anno saranno illustrate domani, alle 10.30, al Gambrinus di Napoli dove saranno presenti tutti i rappresentanti politici e istituzionali dei Verdi della Campania". "Abbiamo anche inviato una richiesta ufficiale a tutti i sindaci della Regione affinché emettano un'ordinanza per vietare la vendita e l'uso di fuochi illegali, chiedendo anche un maggiore controllo delle polizie municipali", ha sottolineato Borrelli, aggiungendo che "al Gambrinus ci sarà anche una torta preparata da Massimiliano Rosati contro i fuochi illegali". (Ren)