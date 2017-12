Campania: Ciaramella (Pd), multinazionali non compreranno il nostro sudore e il nostro sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Firmato il decreto di proroga anche per i laboratori sotto le 70mila prestazioni. Si rimandano a 30 e 90 gg tutti i termini per poter continuare ad approfondire tutti i dettagli di una riorganizzazione della rete laboratoristica con criteri di qualità e legalità". Così, in una nota, il consigliere regionale del Partito Democratico in Campania Angela Ciaramella. "E' stata scongiurata - ha proseguito Ciaramella - la chiusura di più di 300 imprese e il licenziamento di oltre mille lavoratori. Le Pmi devono essere aiutate a migliorare per creare più lavoro, non costrette a chiudere per creare disoccupazione". "Il presidente De Luca ha mostrato grande sensibilità per il lavoro e per la sicurezza della salute dei cittadini messa a repentaglio dallo spostamento di campioni di sangue", ha aggiunto il consigliere Pd, concludendo: "Sono contenta del risultato raggiunto, ma non mi fermerò fin quando non sarà fatta giustizia". (Ren)