Campania: Fi, bilancio De Luca? Flop sanità e trasporti e figuraccia auto blu

- "Sanità allo sbando, trasporti al collasso e, per chiudere in bellezza, la figuraccia delle auto blu. Ecco in sintesi il bilancio del governo De Luca in Regione Campania". Così il gruppo regionale campano di Forza Italia, su Facebook, ha commentato la conferenza stampa di fine anno del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)