Campania; Ciarambino (M5S), per fare un albero… ci vuole il medio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dunque, per chi non lo sapesse, quando solleviamo il dito medio vuol dire che stiamo parlando di un albero di Natale. E chi non lo capisce è un imbecille. Dunque, sono tutti imbecilli quei politici, giornalisti, opinionisti e milioni di italiani che, vedendo e rivedendo il video, ancora si convincono che quel dito medio alzato dal presidente della Regione Campania De Luca, all’indirizzo di un’avversaria politica, sia inequivocabilmente da interpretare come un comune ‘vaffa’. E allora facciamo come dice lui. Riapriamo subito le sedi di Psichiatria Democratica e ricoveriamoci tutti. Il rischio è che fuori dalle strutture ci resterà soltanto lui. L’unico uomo al mondo che alza il dito medio per parlare di un abete”. Così Valeria Ciarambino, consigliere regionale M5S, in un post sulla sua pagina Facebook. (Ren)