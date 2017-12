Campania: Ciarambino (M5S), su sanità, vitalizi e universiadi Regione è disastrosa

- "I vitalizi? La Regione Campania ha operato tagli di pochi spiccioli, nient'altro che uno spot elettorale. Non attuando la proposta di legge del M55 abbiamo buttato all'aria 5 milioni di euro". Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, ospite nella redazione di Fanpage.it. "La situazione sanità è peggiorata - ha continuato Ciarambino - visto che siamo ultimi per i livelli di assistenza e l'ospedale del Mare è poco più di un poliambulatorio. Siamo ancora all'anno zero con le Universiadi, l'evento è a rischio e abbiamo speso soldi per un'agenzia regionale e per pagare dirigenti e consulenti. È un flop annunciato". "Per il governatore - ha aggiunto il capogruppo campano M5S - le istituzioni sono come il salotto di casa di cui spartire le poltrone e chiaramente i primi a meritarsele sono i suoi figli, si cui uno è assessore al bilancio a Salerno, l'altro in lizza per un posto alle elezioni politiche". "Vincenzo De Luca come può, da un pulpito mediatico, parlare di lotta al bullismo o di lotta alla violenza di genere? Queste reazioni spropositate De Luca le ha ogni volta che è messo in difficoltà", ha concluso. (Ren)