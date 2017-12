Calcio: a Benevento record negativo di presenze allo stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 15, il Benevento giocherà in casa contro il Chievo Verona per la 19esima giornata di Serie A. Per la partita di domani lo stadio dei padroni di casa, il “Ciro Vigorito”, si appresta a eguagliare il record negativo di presenze precedentemente raggiunto solo due domeniche fa contro la Spal. La vendita dei biglietti sta andando al rilento con circa mille biglietti venduti, mentre il precedente traguardo negativo era di diecimila tifosi presenti. L’allenatore Roberto De Zerbi sembra dover optare per il 4-3-3 con : Belec in porta; Djimsiti, il capitano Lucioni, Costa e Di Chiara; centrocampo composto da Chibsah, Memushaj e il ritorno di Cataldi; Ciciretti, Puscas e D'Alessandro nel tridente offensivo. Sul fronte mercato il Benevento ha ufficializzato il primo acquisto, il difensore centrale franco-camerunense Jean Claude Billong, acquistato per 2,5 milioni di euro dagli sloveni del Maribor.(Ren)