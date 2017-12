Napoli: Verdi, ottimo riqualificazione porto ma non si fa ancora nulla per ridurre inquinamento

- "Siamo contenti che l'opera di riqualificazione del Porto di Napoli vada avanti spedita, come annunciato dal presidente dell'autorità portuale Pietro Spirito, ma non possiamo non evidenziare che, ancora una volta, non ci sono notizie certe su interventi tesi a ridurre l'inquinamento visto che, è bene ricordarlo, i fumi delle navi che attraccano nello scalo napoletano sono tra i principali responsabili dell'aumento di polveri sottili in città". Lo hanno reso noto i Verdi, con il consigliere regionale in Campania Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali di Napoli Stefano Buono e Marco Gaudini, ricordando che "all'indomani dell'insediamento di Spirito, caldeggiato per porre fine al commissariamento che aveva nei fatti bloccato ogni attività, i rappresentanti del 'Sole che ride' avevano incontrato Spirito chiedendogli impegni precisi contro l'inquinamento oltre che per il dragaggio del Porto". "Alla disponibilità mostrata a parole però - hanno proseguito - non stanno seguendo i fatti se, anche nel 2018, non sono previsti interventi per la riduzione dell'inquinamento che, a questo punto, è destinato anche ad aumentare visto che sarà possibile anche l'arrivo di navi commerciali grazie al dragaggio". "La soluzione migliore sarebbe l'elettrificazione, come testimoniano le esperienze già fatte in altri Porti italiani e stranieri, ma siamo pronti a sostenere qualsiasi altra proposta purché si faccia qualcosa per ridurre l'inquinamento. E' impensabile aumentare le navi senza ridurre le polveri sottili che immettono nella nostra città", hanno concluso. (Ren)