Gentiloni: Cirielli (FdI), si chiude la stagione dei governi dei transfughi. Ora subito al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dimissioni del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni chiudono finalmente la stagione dei governi del Pd che hanno trascinato l'Italia nel baratro", è quanto ha affermato in una nota il deputato di Fratelli di Italia Edmondo Cirielli. "Ora si vada rapidamente alle elezioni", ha sottolineato Cirielli ricordando come "i tre governi Pd siano nati solo grazie a un tradimento del voto del popolo italiano e al sostegno dei transfughi". "Negli ultimi cinque anni, grazie alle politiche fallimentari di Letta, Renzi e Gentiloni, l'Italia è un Paese meno sicuro in cui le parole merito, lavoro e competenza sono state completamente cancellate dall'agenda di governo. Fratelli di Italia è pronta ad assumere la responsabilità di restituire all'Italia un governo legittimamente eletto che sappia camminare sulle proprie gambe senza il condizionamento dell'establishment europeo" ha concluso il parlamentare di Fdi. (Ren)