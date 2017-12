Campania: Forza Italia, De Luca come Raggi. Polizze e auto blu a loro insaputa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "#DeLuca come la #Raggi. Per lei polizze, per lui auto blu. Tutto a loro insaputa? #macifacciailpiacere". Così su Twitter il Coordinamento di Forza Italia della Campania commentando la notizia della revoca del Decreto di stanziamento di 200mila euro per l'acquisto di auto blu in Regione Campania. (Ren)