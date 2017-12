Campania: Ronghi (Mns), lotta a disoccupazione e precarietà per lavoratori Cub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un patto per il lavoro agli italiani, per l'inserimento lavorativo di giovani, disoccupati e di ex detenuti nei territori della Campania. E' la nostra risposta al protocollo promosso dal Ministero dell'interno per il lavoro agli immigrati e per rimarcare che la priorità sono gli italiani e particolarmente i campani che vivono una condizione di afflizione dovuta alla disoccupazione, alla precarietà, alla povertà e alla criminalità". E' quanto ha affermato il coordinatore regionale del Movimento nazionale per la sovranità Salvatore Ronghi, che stamani, nella nuova sede nella nuova sede del Filp-Sindacato azzurro, ha tenuto una conferenza stampa per la presentazione dell'iniziativa organizzata insieme a Fronte italiano per il lavoro e la partecipazione, rappresentato dal portavoce Francesco Catuogno, il Filp-Sindacato azzurro, guidato da Vincenzo Guidotti, il Fronte dei disoccupati e dei precari, guidato da Giovanni Riccio, e gli Ex detenuti organizzati napoletani di Pietro Ioia. "Mentre il sindaco di Napoli e il ministro Minniti ci hanno fatto 'ingoiare' un protocollo per l'integrazione degli immigrati - ha proseguito Ronghi - noi lavoriamo ad un protocollo per il lavoro agli italiani e, innanzitutto, ai napoletani e ai campani, che presenteremo il prossimo 10 gennaio alle autorità coinvolte. Da quella data siamo pronti a scendere in piazza per far valere il diritto al lavoro". "Questo protocollo - ha spiegato il coordinatore campano Mns - è finalizzato all'inserimento lavorativo dei giovani, dei disoccupati di lunga durata, degli ex detenuti, a contrastare la disoccupazione e la precarietà, a garantire un futuro lavorativo ai dipendenti dei Consorzi unici di bacino e per la collocazione della platea del progetto Bros e dei precari dei centri commerciali e del settore della vigilanza armata e del portierato, che sono divenuti una vera e propria piaga dello sfruttamento dei lavoratori".(Ren)