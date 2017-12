Campania: Mocerino (Udc), accordo con 'Noi con l'Italia' rilancia area moderata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo fra l'Udc e Noi con l'Italia rappresenta una buona notizia. Si rafforza, nel centrodestra, l'area moderata ed ispirata ai valori cattolici". Così, in una nota, il consigliere regionale e sub commissario Udc in Campania Carmine Mocerino. "La cultura di governo dell'area centrista - ha sottolineato Mocerino - rimane l'antidoto più forte contro l'inconcludenza populista, la migliore garanzia per le imprese e la famiglia". "Dalla Campania, dove ci sono amministratori e dirigenti di esperienza e autentica passione, arriverà un contributo importante e significativo. Qui infatti numeri ed idee sono dalla nostra parte", ha concluso. (Ren)