Napoli: assessorati Istruzione e Welfare, il 6 gennaio attività e laboratori con bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 6 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13, a piazza del Plebiscito a Napoli, si terrà una mattinata di giochi, musica e laboratori alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e della civica Fanfara dei vigili del fuoco con le note della banda musicale. Gli assessorati all'Istruzione e al Welfare del comune partenopeo, in collaborazione con il Comando provinciale di Napoli dei vigili del fuoco, con la ludoteca cittadina e la coooperativa sociale Progetto Uomo nell'ambito del progetto "Una città per giocare", accoglieranno i bambini con l'allestimento di "Pompieropoli", con aree dedicate a giochi di strada, baratto e laboratori didattico-ricreativi. "Una festa da non perdere che emozionerà grandi e piccini e i numerosi turisti in città i cui bambini potranno, così, apprezzare il rinnovarsi delle tradizioni della nostra terra", hanno dichiarato gli assessori napoletani Annamaria Palmieri e Roberta Gaeta. (Ren)