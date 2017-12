Turismo: Di Scala (Fi), De Luca nomina Ept di Salerno struttura tecnica regionale?

- "Anche sui fondi per il turismo il governo regionale di De Luca le spara grosse: afferma di aver recuperato 5,5 milioni di euro per il turismo mentre queste risorse sono state acquisite grazie alla precedente amministrazione di centrodestra nel 2013; inoltre l'attuazione dei progetti non è demandata, come si sostiene, alle strutture tecniche regionali ma all'Ept, guarda caso, di Salerno". Così la consigliera regionale campana di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala, commentando la notizia diffusa dalla Giunta regionale della Campania in merito allo stanziamento di 5,5 milioni di euro, fondi vincolati e acquisiti dal Programma Operativo Interregionale tramite il Ministero per la Coesione Territoriale, destinati ad azioni di promozione turistica per la Campania di cui alla delibera n. 817 del 19 dicembre scorso. "Ancora una volta - ha aggiunto Di Scala - è evidente che l'interesse dell'amministrazione De Luca non è affatto quello di promuovere il turismo in Campania ma la propria immagine pubblica oramai fortemente indebolita". "Il fatto grave è che lo fa, immaginando che nessuno legga gli atti, a suon di bugie", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)