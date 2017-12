Campania: Borrelli (Verdi), dirigente che ha deciso da solo acquisto auto blu va rimosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dirigente che, autonomamente, ha deciso di stanziare fondi per l'acquisto di auto di servizio va rimosso immediatamente e si deve avviare un procedimento per valutare se ci sono gli estremi per il licenziamento". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "è davvero inspiegabile e inaccettabile che un dirigente prenda una decisione del genere senza aver avuto indicazioni in tal senso dalla Giunta su cui poi ricadono le conseguenze di una scelta che ha il sapore del privilegio". (Ren)