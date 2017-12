Pompei: Fdi, domani conferenza contro lavoro a migranti negli scavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, alle ore 11, presso l'hotel Amleto di Pompei, in provincia di Napoli, una conferenza stampa indetta dal coordinamento provinciale e da quello cittadino di Fratelli d'Italia per presentare le iniziative politiche che il partito metterà in campo contro "la decisione di destinare 10mila migranti al lavoro nei siti di interesse storico e culturale della regione, in un momento storico in cui il tasso di disoccupazione giovanile sui nostri territori sfiora il 50%". All'appuntamento saranno presenti l'on. Marcello Taglialatela, il responsabile cittadino Vincenzo Del Gaudio e il presidente provinciale Arturo Sorrentino. (Ren)